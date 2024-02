La locandina del corso di formazione

29 Feb 2024

'Fondo Pensione complementare dei giornalisti: il vademecum', il 4 marzo seminario a Torino

Il corso garantirà ai partecipanti quattro crediti formativi. L'appuntamento è dalle 10 alle 14 a Palazzo Ceriana Mayneri.

"Fondo Pensione complementare dei giornalisti: il vademecum" è il titolo del corso di formazione in programma lunedì 4 marzo 2024, dalle 10 alle 14, a Torino, a Palazzo Ceriana Mayneri (corso Stati Uniti 27). Durante il seminario, organizzato dall'Ordine regionale del Piemonte e dall'Associazione Stampa Subalpina, verranno analizzate le principali tematiche legate al Fondo: perché e come iscriversi, i vantaggi dell'adesione per dipendenti e co.co.co., come accedere alle prestazioni e cosa fare quando si avvicina la pensione. Il corso attribuirà quattro crediti ai giornalisti che si iscriveranno tramite il portale della formazione.



I relatori del seminario saranno Alessia Marani (presidente del Fondo Pensione complementare dei giornalisti italiani), Edmondo Rho (coordinatore della commissione Patrimonio del Fondo), Fabio Porcelli (direttore generale del Fondo), Enrico Romagnoli (consigliere del Fondo complementare) e Silvia Garbarino (segretaria dell'Associazione Stampa Subalpina).