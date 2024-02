La sala Walter Tobagi della Fnsi

23 Feb 2024

'Donne, rappresentazione e linguaggio per una cultura del rispetto': il 21 marzo seminario in Fnsi

Il corso di formazione, organizzato dalla Cpo della Fnsi in collaborazione con ForMedia, darà diritto a sei crediti deontologici ai partecipanti.

Si svolgerà giovedì 21 marzo 2024 dalle 9:30 alle 13:30, presso la sala Walter Tobagi nella sede della Fnsi (Via delle Botteghe Oscure 54, Roma), il corso di formazione ‘Le parole e l’immagine riflessa - Donne, rappresentazione e linguaggio per una cultura del rispetto’.



L’obiettivo è quello di promuovere un cambiamento culturale e sociale a partire dal contrasto degli stereotipi nell’informazione, nella comunicazione, nella rappresentazione della donna e nel linguaggio, per una piena inclusività.



Sindacato e Ordine dei giornalisti sono impegnati da oltre dieci anni per cambiare il linguaggio dell’informazione nel rispetto di genere e per la prevenzione del femminicidio, con il Manifesto di Venezia e l’art. 5 bis del TU.



Il corso, organizzato dalla Cpo della Federazione nazionale Stampa italiana, in collaborazione con ForMedia, nasce come confronto con le professioniste e i professionisti del cinema, della televisione, dell’audiovisivo, per ragionare di comunicazione a 360 gradi: film, serie tv, podcast, piattaforme.



I relatori del seminario saranno Maria Pia Ammirati (scrittrice e direttrice di Rai Fiction), Cristina Comencini (regista), Domizia De Rosa (presidente Women in Film, Television & Media Italia), Serena Bersani (presidente GiULiA Giornaliste), Roberta Balzotti (coordinatrice Cpo Usigrai), Paola Randi (regista), Laura Delli Colli (presidente del sindacato nazionale giornalisti cinematografici), Elisabetta Cosci (Ordine dei giornalisti), Marco Pontecorvo e Gianmarco Saurino (regista e attore protagonista della Fiction Rai "Per Elisa. Il caso Claps”). Sono previste poi le testimonianze di Gildo Claps (fratello di Elisa Claps) e di Mariagrazia Zaccagnino (giornalista e autrice del libro "Sono io Elisa Claps. Nei diari inediti sogni e speranze di una vita interrotta: La persona oltre il caso”).



Il corso darà diritto a sei crediti deontologici ai giornalisti che parteciperanno dopo essersi registrati sulla piattaforma della formazione loro dedicata.