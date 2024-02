La sala della Protomoteca in Campidoglio (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

27 Feb 2024

‘Deontologia e ruolo dell'informazione oggi’: il 29 aprile seminario in Campidoglio

I giornalisti che parteciperanno potranno ottenere sette crediti deontologici.

È in programma per lunedì 29 aprile 2024 nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dalle 9 alle 14, il corso di formazione ‘Deontologia e ruolo dell'informazione oggi. Il giornalismo tra pluralismo, copyright e intelligenza artificiale’.



Il seminario, organizzato da ForMedia, evidenzierà come la deontologia giornalistica sia cruciale nell'era dell'informazione. Il giornalismo si trova ad affrontare nuove sfide legate al pluralismo, dovendo garantire la diversità delle voci e, contemporaneamente, bilanciare il rispetto del copyright con l'esigenza di diffondere informazioni. L'intelligenza artificiale può migliorare la produttività, ma richiede una supervisione etica per preservare l'integrità dell'informazione. Porsi delle domande è sicuramente necessario, prima che articoli e servizi possano essere scritti dai software di intelligenza artificiale. Diversi i temi di trattazione e i punti di vista dei relatori, che proporranno uno sguardo sul mondo del giornalismo oggi, a partire dall’esperienza.



I relatori che si alterneranno sul palco saranno Stefano Polli (vicedirettore Agenzia Ansa), Giampiero Gramaglia (già direttore della scuola di giornalismo della scuola di Urbino), Massimilano Panarari (sociologo e docente universitario), Giulia Pozzi (giornalista analista a NewsGuard), Baldo Meo (direttore delle relazioni esterne e dei rapporti con i media del Garante per la privacy), Senio Bonini (vicedirettore Tg1), Tommaso Saso (direttore Marketing e Relazioni Esterne Università "G.Marconi"), Barbara Carfagna (giornalista autrice e conduttrice Rai), Luca Rigoni (giornalista e caporedattore Mediaset), Francesco Tufarelli (docente unversitario, già Direttore Public Affairs di Sky). A moderare l’incontro sarà Tommaso Polidoro, consigliere nazionale della Fnsi.



