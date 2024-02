La sala Walter Tobagi della Fnsi

28 Feb 2024

'Invecchiamento, salute e prevenzione. Giornaliste e giornalisti alla prova': il 18 aprile seminario in Fnsi

Il corso di formazione, organizzato dall’Unione Nazionale Giornalisti Pensionati Ungp-Fnsi in collaborazione con Casagit Salute, garantirà cinque crediti deontologici ai partecipanti.

Si svolgerà giovedì 18 aprile 2024 dalle ore 10 nella sala “Walter Tobagi” della Fnsi (via delle Botteghe Oscure 54, Roma) il corso di formazione 'Invecchiamento, salute e prevenzione. Giornaliste e giornalisti alla prova'. Il seminario, organizzato dall’Unione Nazionale Giornalisti Pensionati Ungp-Fnsi (il Sindacato dei giornalisti pensionati, struttura sindacale di base della Fnsi) in collaborazione con Casagit Salute, promuoverà una riflessione sui temi dell’invecchiamento, della salute e della prevenzione delle patologie peculiari delle anziane e degli anziani. Con un focus sugli aspetti sociali e psicologici che riguardano l’invecchiamento, in particolare delle giornaliste e dei giornalisti.



La partecipazione al corso garantirà il riconoscimento di cinque crediti formativi deontologici. Le iscrizioni saranno aperte sulla piattaforma della formazione dei giornalisti dal 1° marzo 2024 per il corso in presenza e dal 27 marzo per la partecipazione da remoto. Chi si iscriverà dovrà darne anche comunicazione via mail all’indirizzo ungp@fnsi.it.



Coordinatrice dell’evento è la Vice Presidente dell’Ungp Patrizia Disnan. Dopo i saluti dei rappresentanti degli Enti istituzionali dei giornalisti, le relazioni saranno tenute dal Prof. Silvio Brusaferro, già presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ordinario di Igiene e Medicina dell’Università di Udine, dal Prof. Giovanni Leoni, Vice Presidente della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri, da Gianfranco Giuliani, Presidente di Casagit Salute, da Silvia Garambois giornalista dell’Associazione GiULiA, da Lidia Ravera, scrittrice, autrice di “Age Pride, contro i pregiudizi sull’età”, edito da Einaudi nel 2023 e da Maria Zegarelli del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti.