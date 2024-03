La sala Walter Tobagi della Fnsi

26 Mar 2024

'Reporter nel caos mondiale': il 17 maggio seminario in Fnsi

Durante l'incontro, organizzato in collaborazione con ForMedia, verrà analizzato come cambia il racconto dei conflitti nell'epoca della guerra ibrida. Ai partecipanti andranno cinque crediti formativi.

Si svolgerà venerdì 17 maggio 2024 dalle 9 alle 14, presso la sala Walter Tobagi della sede della Fnsi (via delle Botteghe Oscure 54, Roma), il corso di formazione 'Reporter nel caos mondiale. Analisi del nuovo disegno dell'ordine mondiale tra guerre e conflitti’' organizzato in collaborazione con ForMedia.



Il seminario si propone di analizzare come cambia il racconto dei conflitti nell'epoca della guerra ibrida giocata anche su misinformazione, disinformazione, notizie manipolate, giornalismo embedded. Il tema al centro del corso sarà sviluppato da giornalisti ed esperti, che si soffermeranno sull'evoluzione degli scenari geopolitici internazionali, sul rapporto tra reporter e militari, sui nuovi linguaggi e i nuovi pericoli con cui sono chiamati a confrontarsi i cronisti sul campo, fornendo al contempo testimonianze dirette, approfondimenti e casi di studio.



Di seguito l'elenco dei relatori, moderati dal consigliere nazionale della Fnsi Tommaso Polidoro:

Gianfranco Annunziata (ammiraglio di divisione - Direzione Strategica - Stato Maggiore Difesa): Il ruolo della Difesa negli attuali scenari geopolitici;

Lucio Martino (analista politico freelance): Continuità e discontinuità nella recente politica estera statunitense;

Giampaolo Cadalanu (giornalista freelance): L'inviato al fronte e l'analista internazionale, dalla testimonianza alla comprensione;

Carlo Biffani (esperto di intelligenza artificiale e antiterrorismo): L'0inferno e il diluvio, sulla guerra tra Israele e Hamas;

Stefano Polli (vicedirettore Agenzia Ansa): Il ruolo delle agenzie al tempo delle fake news. La buona informazione, notizie controllate e reputazione dei media;

Chiara Giannini (giornalista e inviata di guerra): Gli inviati di guerra embedded. Come rapportarsi con i militari;

Fabio Angelicchio (inviato per la redazione Esteri Tg La7): Guerra in Ucraina, (tante) fake news e propaganda, monitoraggio della disinformazione, quali sono e come si diffondono;

Alfredo Macchi (vicecapo redattore inviato esteri Mediaset): Tra propaganda e fake news, droni e armi invisibili, come è cambiato il lavoro dell'inviato nelle guerre ibride;

Giuseppe Fiasconaro (freelance filmmaker): Il lavoro di filmmaker in operazioni di guerra.



I giornalisti che parteciperanno dopo essersi registrati sulla piattaforma della formazione otterranno cinque crediti.