Un microfono radiofonico (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

07 Giu 2024

‘L’informazione radiofonica tra pubblico, privato e digitale’, il 14 giugno seminario a Napoli

La partecipazione al corso darà diritto ai giornalisti a quattro crediti formativi.

"L’informazione radiofonica tra pubblico, privato e digitale" è il corso di formazione per giornalisti organizzato dal SUGC con l’Associazione Canoneinverso, che si terrà a Napoli, il 14 giugno 2024 dalle 9:30 alle 13:30, presso la sede dell'associazione in viale della Liberazione 1 (ex base Nato) Palazzina "P" a Bagnoli.



L’evoluzione della radio dagli anni 90 ad oggi: nonostante il numero delle emittenti private sia stato ridotto ad un quarto, con l’avvento delle radio web oggi assistiamo ad una vera e propria esplosione della radio che non appartiene più al mondo delle aziende di livello nazionale, ma ha creato un pulviscolo di piccole entità artigianali locali, che operano attraverso un sito web proprio. Il corso analizzerà la funzione degli spazi informativi su vecchie e nuove piattaforme.



Dopo i saluti della segretaria del Sugc, Geppina Landolfo, sono previsti i seguenti panel:



‘Informare con la radio’ con Fabrizio Cappella (Tgr Rai);



‘La radio universitaria’ con Pierluigi Razzano (F2) e Alfredo D’Agnese (Run Radio);



‘Il Servizio Pubblico’ con Gino Aveta e Raffaele Cascone (Run Radio);



‘La redazione indipendente’ con Nicola Muccillo (Tgr Rai);



‘Tutela dell’informazione web’ con Claudio Silvestri (Segretario aggiunto Fnsi).



Il corso darà diritto a quattro crediti ai giornalisti che si iscriveranno sulla piattaforma della formazione.