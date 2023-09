La locandina del progetto 'Local Media for Democracy' (Foto: Efj)

22 Set 2023

Local Media for Democracy, nuove candidature entro il 28 settembre 2023

Il programma mette a disposizione un milione e 200mila euro da destinare a chi lotta per "illuminare" luoghi geografici o sociali privi di una informazione affidabile, pluralista e indipendente.

Seconda chiamata per il progetto Local Media for Democracy, programma pilota di finanziamento dei media che infonderà un sostegno finanziario di 1 milione e 200mila euro agli organi di informazione locali, regionali e comunitari che lottano per servire l'interesse pubblico nelle cosiddette aree "news desert" in Europa.



Il primo termine per candidare progetti è scaduto il 25 maggio 2023. La nuova deadline è il 28 settembre 2023.



I media selezionati riceveranno anche sostegno tecnico e strategico da parte di esperti per supportare l'innovazione, la capacità organizzativa e la sostenibilità aziendale.



Può candidarsi qualsiasi persona giuridica costituita con una sede legale in uno dei paesi dell'Ue a 27 o team di giornalisti (persone fisiche) con residenza legale nell'Unione.



Il processo di candidatura, i requisiti e i criteri di selezione sono disponibili sul sito web del progetto (qui alcune delle domande frequenti).



Il programma Local Media for Democracy è un progetto della durata di 18 mesi co-finanziato dall'Unione Europea e guidato da un consorzio di partner fra cui la Federazione Europea dei Giornalisti (EFJ), il Centro per il Pluralismo dei Media e la Libertà dei Media (CMPF), International Media Support (IMS) e Journalismfund Europe.



Oltre allo schema di finanziamento, i partner stanno sviluppando un programma di supporto dei media locali, regionali e comunitari in difficoltà nei "news deserts" in Europa, che prevede sostegno finanziario e supporto nel rafforzamento delle capacità organizzative. È in coso, inoltre, una ricerca per mappare i livelli di rischio e le aree identificabili come "news deserts".



