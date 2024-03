La copertina del podcast

04 Mar 2024

'L'ultimo raccolto': in un podcast le conseguenze della crisi climatica sul lavoro

L'inchiesta di Susanna Bucci e Paolo Butturini in un viaggio di quattro puntate disponibile sulle principali piattaforme.

“L’ultimo raccolto”, scritto da Susanna Bucci e Paolo Butturini, è un podcast della Flai Cgil che racconta i danni disastrosi inflitti all’agricoltura e alla pesca dalla crisi climatica, dando voce soprattutto ai lavoratori e ai produttori.



È anche un richiamo, dopo la “stagione dei trattori”, alla necessità di non abbandonare la via della transizione ecologica, perché, come afferma Giovanni Mininni, segretario nazionale della Flai: «Bisogna tutelare l’agricoltura e i suoi lavoratori. Ma sotto le ruote dei trattori non devono finire le politiche green e il futuro dell’Europa».



La crisi climatica, negli ultimi tempi, è quasi scomparsa all’agenda dell’informazione. L’unico leader mondiale a parlarne è Papa Francesco. Nell’Angelus del 25 febbraio scorso ha di nuovo affermato: «La crisi climatica è un problema sociale e globale, che incide in profondità sulla vita di molti fratelli e sorelle, soprattutto sui più vulnerabili».



Eppure, i suoi effetti devastanti non hanno cessato di colpire anche il nostro Paese: basterebbe ricordare i recenti disastri in Veneto e, prima ancora, in Toscana, che seguono di pochi mesi la drammatica alluvione in Emilia-Romagna.



Soprattutto si continuano a sottovalutare i guasti economici che le devastazioni stanno procurando all’Italia. Ma c’è un'altra conseguenza che riguarda i lavoratori: la progressiva perdita di giornate che, nell’immediato, falcia le retribuzioni e, alla lunga, minaccia i livelli di occupazione.



Secondo un rapporto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) pubblicato nel 2019, l'Italia potrebbe perdere fino a 200.000 posti entro il 2030 a causa della crisi climatica. Il rapporto dell’agenzia dell’Onu ha stimato che fra i settori più colpiti ci sia l’agricoltura con un saldo negativo di 100.000 posti.



“L’ultimo raccolto” è un viaggio in quattro puntate attraverso le difficoltà e gli sconvolgimenti del clima. Il surriscaldamento dei mari, la comparsa di specie aliene e pericolose per l’ecosistema, che mettono a rischio il lavoro dei nostri pescatori. Le alluvioni condite da uragani e grandine di dimensioni mai viste, che sradicano coltivazioni, allagano i campi, lasciano residui difficili da rimuovere e riducono le ore di lavoro e il salario degli operai agricoli. La siccità che desertifica territori stronca la crescita delle piante e riduce le possibilità di occupazione in molte regioni.



Nell’ultima puntata troverete un accenno a possibili rimedi e al lavoro che la Flai sta facendo per inserire correzioni di rotta nei contratti e negli accordi. Un modo per ridare centralità al ruolo del sindacato e dei lavoratori nella costruzione di un futuro più a misura di uomo e di natura.



Prodotto da Akùo, il podcast è narrato dalla voce di Annabella Calabrese, arricchito dalle musiche originali di Marco Monti, mixaggio e produzione sono di Piermanuele Sberni.



PER APPROFONDIRE

Sul sito web della Flai Cgil sono disponibili i link al podcast sulle principali piattaforme.