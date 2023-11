Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

30 Nov 2023

Mattarella: «Il pluralismo radiotelevisivo garanzia di libertà di espressione»

Per il presidente della Repubblica, radio e tv sono «straordinari veicoli di innovazione e promozione culturale, una finestra dalla quale ognuno può affacciarsi per partecipare alla vita della propria comunità e di quella globale».

La radio e la televisione sono state «straordinari veicoli di innovazione e di promozione culturale del Paese e sono finestra dalla quale ognuno di noi può affacciarsi per partecipare alla vita della propria comunità e di quella globale». È un passaggio del messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Confindustria Radio Tv in occasione dell'Assemblea Generale e nel decennale dell'associazione.



«Nella odierna stagione, caratterizzata dagli straordinari cambiamenti innescati dalle innovazioni tecnologiche – prosegue il capo dello Stato – gli operatori della radio e della televisione continuano a offrire una rappresentazione della realtà con professionalità e rispondenza alla verità. La proposta che viene da ciascun protagonista del comparto concorre alla realizzazione di quel pluralismo di voci e di idee che sostanzia la libertà di espressione declinata in ogni sua forma. Si tratta di una grande responsabilità e di una grande sfida».



Mattarella ricorda quindi che «l'emittenza costituisce uno dei motori dell'industria creativa e culturale del Paese e assolve a funzioni fondamentali per garantire la vivacità della vita democratica della Repubblica» e conclude: «La ricerca di modelli imprenditoriali sostenibili che sappiano far fronte all'impatto indotto dalle grandi trasformazioni digitali dell'economia e della società e determinato dai grandi operatori globali rappresenta una prova per tutti i soggetti coinvolti. Un appuntamento che interpella, altresì, le Istituzioni impegnate a garantire la piena attuazione dei principi richiamati in più parti della nostra Costituzione».