Il sottosegretario all'Informazione e all'Editoria, Alberto Barachini (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

15 Nov 2023

Barachini: «Semplificati gli acquisti dei quotidiani per le scuole»

Il sottosegretario all’Informazione e all’Editoria ha annunciato la novità, inserita in legge di Bilancio, in un'intervista ai quotidiani Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, mercoledì 15 novembre 2023.

Sarà più semplice per gli istituti scolastici ottenere le risorse da destinare all'acquisto di abbonamenti per quotidiani, periodici e riviste, incrementando l'interesse all'attualità veicolata attraverso l'informazione professionale. Ad annunciare la novità, inserita nella legge di Bilancio 2024, è il sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini in un'intervista ai quotidiani Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia.



«Uno dei primi passi, essenziale - afferma Barachini - è prestare attenzione a ciò che coinvolge i giovani, ascoltarli. Per questo sarò a Messina, per incontrarli, ascoltare le loro domande. È così che potrò, da rappresentante delle Istituzioni, crescere nella consapevolezza del modo migliore per aiutarli a distinguere informazione e disinformazione, a sviluppare quello spirito critico di cui le democrazie hanno bisogno. Di certo la pluralità di voci e il conseguente confronto nel tempo sono essenziali per esercitarsi a cogliere gli elementi di affidabilità. L'occasione sarà importante anche per evidenziare che nella legge di Bilancio 2024 si semplificano molto le procedure amministrative per l'accesso ai contributi destinati agli istituti scolastici per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche, un'occasione da sfruttare al meglio».



Il sottosegretario sarà due giorni a Messina per incontri con Società editrice sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia. La sera di giovedì visiterà il polo produttivo messinese di Ses, con le redazioni dei media, giornale cartaceo, sito web, tv e radio, e le rotative che ogni giorno stampano undici quotidiani. Venerdì, alle 10, nell'auditorium di Ses, inaugurerà l'edizione 2023-2024 della Gds Academy, il ciclo di attività e incontri promossi dal Gruppo nell'ambito dei percorsi di media literacy rivolti al mondo dell’Istruzione.



L'incontro di venerdì, dalle 10 in diretta streaming sul canale Youtube della Gazzetta del Sud, verterà sul tema "Informazione di qualità tra nuovi media e intelligenza artificiale" e si aprirà con l'introduzione del presidente e direttore editoriale di Ses Lino Morgante. (Ansa, 15 novembre 2023)