Palazzo Berlaymont, sede della Commissione Ue a Bruxelles

26 Ott 2023

Commissione europea, 11 milioni di euro a sostegno dei media indipendenti

Presentato il nuovo bando "Partenariati per il giornalismo" nell'ambito del programma "Europa creativa".

La Commissione europea ha pubblicato un nuovo bando nell'ambito del programma "Europa creativa", dal titolo “Partenariati per il giornalismo”, che assegnerà un totale di 11 milioni di euro.



Da un lato verrà effettuato il finanziamento di collaborazioni transfrontaliere nel settore dei mezzi d'informazione, dall'altro verranno creati programmi di sovvenzione per i media che contribuiscono direttamente alla vita democratica.



Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 14 febbraio 2024 e l'avvio dei progetti è previsto verso la fine del 2024. I candidati possono scegliere l'azione pertinente per il loro interesse o presentare domanda per entrambe. I media selezionati preserveranno piena libertà editoriale.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni sul bando sono disponibili sul sito web della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.