Il sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

18 Ott 2023

Barachini: «Nasce il Comitato per studiare l'impatto dell'intelligenza artificiale nell'editoria»

Sarà presieduto da Giuliano Amato e inizierà i lavori il 24 ottobre. Previste audizioni con Fnsi, Cnog, Fieg e gli altri principali stakeholder.

«È cruciale analizzare a fondo l'utilizzo, lo sviluppo e le ricadute dell'intelligenza artificiale nel settore editoriale e dell'informazione. Di qui la scelta di istituire un Comitato presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria formato da esperti e professori universitari che studierà l'impatto di questa tecnologia sul mondo del giornalismo e delle news». Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alberto Barachini, annuncia la nascita del Comitato che sarà presieduto dal giurista Giuliano Amato, già presidente del Consiglio, e che inizierà i propri lavori il 24 ottobre prossimo con l'intento di arrivare - dopo aver audito in particolare Fnsi, Odg Nazionale, Fieg, Segreterie nazionali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e gli altri principali stakeholder - a redigere una relazione che sarà consegnata al Governo, anche in vista dei confronti in ambito europeo e internazionale.



Di seguito i componenti del Comitato:



- Giuliano Amato, giurista e già presidente del Consiglio dei ministri;

- Giusella Finocchiaro, professoressa ordinaria di diritto privato e diritto di internet - Università di Bologna;

- Valeria Falce, professore ordinario di diritto dell'economia - Università Europea di Roma;

- Gianluca Salviotti, docente di Management Information Systems - Università Bocconi;

- Giuseppe Francesco Italiano, professore ordinario di Computer science - Università Luiss Roma;

- Marco Angelini, ricercatore presso il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale dell'Università di Roma La Sapienza;

- Paolo Benanti, professore di Etica, bioetica ed etica delle tecnologie presso la Pontificia università gregoriana Roma;

- Francesco Bonchi, direttore della ricerca presso Centai (Centro per l'intelligenza artificiale);

- Giuseppe De Pietro, direttore dell'istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Cnr e presidente della fondazione future Artificial Intelligence Research (Fair) che gestisce il partenariato nazionale sull'Intelligenza Artificiale;

- Roberto Sommella, esperto di editoria. (Ansa, 18 ottobre 2023)