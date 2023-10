La sede del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria (Foto: Carlo Dani via Wikimedia Commons)

17 Ott 2023

Scuola, al via le domande per i contributi per l'editoria

Sono stati emanati due bandi per l'erogazione di fondi fino al 90% delle spese sostenute.

Al via il piano di finanziamento per le scuole che acquistano uno o più abbonamenti a prodotti editoriali. Quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore: lo scorso 17 luglio la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha emanato due bandi per l'erogazione di contributi fino al 90% delle spese sostenute dalle scuole nel corso del 2023. In particolare, un bando è destinato alle scuole di ogni grado per l'acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale; mentre il secondo bando è destinato, nello specifico, alle Scuole secondarie di primo grado che adottino, nell'ambito del rispettivo Piano triennale per l'offerta formativa, programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi rivolti agli studenti.



Da ieri al 16 gennaio 2024, le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, possono presentare domanda attraverso la piattaforma Sid Gestione Finanziario Contabile Monitoraggio e rendicontazione Contributo per l'editoria, seguendo le istruzioni operative fornite dalla Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico con circolare n. 3282 del 21 luglio scorso. Il relativo manuale sarà disponibile nell'applicazione Sidi dedicata. (Ansa, 17 ottobre 2023)



