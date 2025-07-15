CERCA
L’esterno del Parlamento europeo (Foto: europarl.europa.eu)
Media 02 Ott 2025

Media, Barachini alla Ue: «Spero che anche altri Paesi comprendano la necessità di sostenere il settore»

«In Italia lo facciamo orgogliosamente da anni», ha rivendicato il sottosegretario all'Editoria al convegno 'Le nuove frontiere dell'informazione e dell'industria culturale Ue', ribadendo l'esigenza di contrastare il fenomeno del «news desert».

«Nell'era della digitalizzazione vorticosa e del successo dell'innovazione tecnologica la democrazia è fragile, come ha detto coraggiosamente la presidente Ursula von der Leyen: dobbiamo lavorare insieme, in Europa» e «le regole devono valere per tutti, in particolare per le Big Tech». Lo ha detto il sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini, intervenendo in video al convegno 'Le nuove frontiere dell'informazione e dell'industria culturale Ue', organizzato dal Parlamento europeo e dal Gruppo di Iniziativa italiana e di cui è media partner Ansa, con Eunews, Gea Agency e L'Infografica.

Il sottosegretario ha ricordato il ruolo dello Scudo europeo per la democrazia, a cui l'Italia partecipa attivamente, sottolineando l'importanza dei nuovi regolamenti europei - dall'AI Act al Digital services act - che devono ora essere applicati, e ha ribadito l'impegno del governo nel finanziare l'informazione: «Lo facciamo orgogliosamente da tanti anni in Italia, con convinzione e serietà. Speriamo che anche altri Paesi europei comprendano la necessità di un sostegno europeo per contrastare» il fenomeno «del news desert», ha sottolineato, auspicando inoltre una semplificazione da parte di Bruxelles delle regole sugli aiuti di Stato destinati ai media.

Centrale poi, ha rimarcato Barachini, la regolamentazione dell'IA nel settore e del ruolo degli influencer, non sottoposti alle regole deontologiche del giornalismo, nonché la tutela del copyright. (Ansa - 2 ottobre 2025)

Media
29 Set 2025
Papa Leone mette in guardia dai rischi legati all'Ia e invita a 'custodire voci e volti umani'
Media
21 Lug 2025
Sky Italia, nasce una nuova Direzione che riunisce Sport, News ed Entertainment
Media
15 Lug 2025
Intelligenza artificiale, informazione e compenso, Affinito: «Serve trasparenza sugli accordi»
