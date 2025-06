Il report di NewsGuard (screenshot da newsguardtech.com)

25 Giu 2025

Guerra Israele – Iran, report di NewsGuard: 62 siti hanno diffuso fake news

La piattaforma, che monitora la disinformazione online, ha rilevato che nel corso del conflitto sono state diffuse sui social network almeno 22 notizie e foto false.

Almeno 62 siti web hanno diffuso sui social network almeno 22 notizie e foto false nei giorni di conflitto tra Israele e Iran: lo afferma la piattaforma NewsGuard, che monitora la disinformazione online.



Tra le 'fake news' ci sono anche immagini generate con l'intelligenza artificiale che mostrano presunte scene di distruzioni di massa a Tel Aviv, oltre a notizie false sulla presunta cattura di piloti israeliani e altri membri del personale militare israeliano da parte delle forze iraniane.



«A poche ore dall'attacco di Israele contro i siti nucleari e la leadership militare di Teheran il 13 giugno 2025, diversi media controllati o affiliati allo Stato iraniano hanno iniziato a diffondere affermazioni false, cercando di far apparire l'attacco israeliano come un fallimento e la risposta iraniana come un successo - afferma NewsGuard - . Tra le fonti che diffondono queste informazioni false ci sono canali Telegram legati all'esercito iraniano, oltre ai media ufficiali iraniani che fanno capo all'Islamic Republic of Iran Broadcasting un'azienda statale iraniana sottoposta a sanzioni da parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti».



Tra le 'fake news diffuse', sottolinea NewsGuard, l'abbattimento di un caccia F-35 israeliano e la cattura del pilota; l'uccisione del comandante della Marina israeliana David Saar Salama in un attacco aereo iraniano il 13 giugno e la fuga in Grecia del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. (Ansa, 25 giugno 2025)