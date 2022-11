L'area dello Stato di Veracruz, in Messico (Foto: google.com/maps)

23 Nov 2022

Messico, un giornalista ucciso e un altro scomparso nello Stato di Veracruz

Pedro Pablo Kumul è stato aggredito da un gruppo armato che si è dileguato prima dell'arrivo dei soccorsi, i quali hanno solo potuto constatare la morte del reporter. Di Francisco Eusebio Hernández Elvira si sono perse le tracce mentre si recava al lavoro. Almeno 17 gli operatori dei media assassinati nel Paese nel 2022.

Un giornalista ucciso a colpi d'arma da fuoco e un altro disperso nello Stato messicano di Veracruz. Questo l'ultimo bollettino, datato mercoledì 23 novembre 2022, dell'ondata di violenza che quest'anno è già costata la vita, in Messico, ad almeno 17 operatori dei media.



Il giornalista ucciso, scrive il quotidiano El Financiero, è Pedro Pablo Kumul, attaccato da sconosciuti a Xalapa, capitale dello Stato, mentre era alla guida di un taxi, suo secondo lavoro per migliorare le sue entrate mensili.



Secondo le prime informazioni disponibili Kumul è stato aggredito da un gruppo armato che si muoveva a bordo di un furgone e che si è dileguato prima dell'arrivo dei soccorsi, i quali hanno solo potuto constatare la morte del giornalista.



Attraverso la pagina Facebook, i responsabili del portale di notizie della radio Axe Noticias hanno manifestato il loro dolore e condannato l'accaduto.



Sempre martedì 23 novembre si è appreso anche della scomparsa del giornalista Francisco Eusebio Hernández Elvira, coordinatore di Radio Azúcar, operante nel comune di Nopaltepec, in Veracruz.



L'ultima volta che Hernández è stato visto in vita stava recandosi al lavoro. La famiglia ha reso noto che l'appartamento in cui viveva è stato messo a soqquadro da persone che hanno anche ucciso il suo cane.