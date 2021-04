Media | 09 Apr 2021 CONDIVIDI:

Migranti, tre testate per una inchiesta giornalistica sul 'caso Trapani'

La vicenda dei giornalisti e degli avvocati intercettati nell'ambito delle indagini sulle Ong al centro del lavoro congiunto di RaiNews24, Domani e The Guardian. In onda venerdì 9 aprile alle 21.30 sulla tv pubblica, online sui siti web dei due quotidiani alle 22 e sabato mattina in edicola.

Sarà raccontata in una inchiesta congiunta di Rainews 24, The Guardian e Domani la vicenda dei giornalisti e degli avvocati intercettati nell'ambito dell'indagine giudiziaria di Trapani sulle Ong. Il lavoro giornalistico, che «analizza le trentamila pagine depositate e trascritte sulle migliaia di intercettazioni apparentemente irrilevanti ai fini investigativi, che coinvolgono anche Parlamentari e Prefetti», verrà pubblicato simultaneamente dalle tre testate sul web, in tv e in edicola: venerdì 9 aprile alle 21.30 su Rainews 24, alle 22 nell'edizione online di Domani e di The Guardian e sabato mattina in edicola. (Ansa)