L'ad Rai, Carlo Fuortes (Foto: Ansa)

16 Mag 2022

Morti sul lavoro, Fnsi e Usigrai incontrano Carlo Fuortes

Al centro del confronto il tema di un ancora più forte impegno del Servizio Pubblico nel denunciare la piaga delle cosiddette "morti bianche". Dall'Ad Rai l'annuncio di un gruppo di lavoro per coordinare l'iniziativa.

Un forte investimento sul racconto della piaga delle morti sul lavoro. Un progetto che renda ancora più forte l'impegno del Servizio Pubblico nel denunciare che non si può morire di lavoro.



È il tema affrontato in un incontro avvenuto lunedì 16 maggio 2022 fra l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, e il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, il rappresentante della Fnsi presso l'Usigrai, Vittorio di Trapani e il segretario Usigrai, Daniele Macheda.



L'Ad ha manifestato grande interesse, annunciando che attiverà un gruppo di lavoro per coordinare l'iniziativa.



I rappresentanti sindacali hanno voluto ricordare l'impegno per il contrasto alle morti sul lavoro di Roberto Morrione e Santo Della Volpe, negli anni del loro servizio in Rai, poi in Articolo 21. Impegno oggi rilanciato dal Premio Morrione.