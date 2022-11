Lo striscione per Mario Paciolla sul balcone della sede del Sugc

07 Nov 2022

Napoli, flash mob per Mario Paciolla davanti alla sede del Sugc

Appuntamento martedì 8 novembre alle 15.30 per tornare a chiedere verità e giustizia per il giovane cooperante e giornalista trovato morto in Colombia il 15 luglio 2020. «Sono troppi gli elementi che fanno pensare che quello di Mario sia stato un omicidio», denuncia il sindacato regionale.

Flash mob per Mario Paciolla martedì 8 novembre 2022 alle 15.30 davanti alla sede del Sindacato unitario giornalisti Campania, a Napoli. Saranno presenti i genitori del giovane cooperante trovato morto in Colombia, per il quale la Procura ha chiesto di archiviare il caso, e il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, il collettivo "Giustizia per Mario Paciolla", l'associazione Articolo21.



«Una manifestazione – si legge sul sito web del Sugc – per chiedere ancora verità e giustizia per il giornalista napoletano. Sono troppi gli elementi che fanno pensare che quello di Mario sia stato un omicidio, a partire dal fatto che la scena del crimine sia stata compromessa irrimediabilmente prima dell'arrivo della polizia dall'intervento di alcuni funzionari dell'Onu».



A seguire, nella sede del sindacato regionale, la cerimonia di consegna degli attestati per il premio "Musella" dedicato ai figli degli iscritti al Sugc che hanno ottenuto i migliori rendimenti scolastici.