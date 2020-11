Associazioni | 04 Nov 2020 CONDIVIDI:

Napoli, Gennaro Migliore contro Vincenzo Iurillo e Simone Di Meo. Fnsi e Sugc: «Vicini ai colleghi»

Il deputato di Italia Viva, «sorpreso mentre partecipava in un locale sul lungomare ad una festa, vietata dalle norme regionali», annuncia querele su Facebook. «I due giornalisti hanno raccontato ciò che hanno visto, attenendosi ai fatti. Evidentemente la verità continua ad infastidire», rileva il sindacato.

Il segretario del Sugc, Claudio Silvestri

La Federazione nazionale della Stampa italiana e il Sindacato unitario giornalisti Campania «sono accanto ai colleghi Vincenzo Iurillo del Fatto e Simone Di Meo di Stylo24 per gli attacchi del deputato di Italia Viva Gennaro Migliore, sorpreso e fotografato mentre partecipava in un locale sul lungomare ad una festa, vietata dalle norme regionali».



I due giornalisti, spiega il sindacato, «hanno raccontato ciò che hanno visto, attenendosi ai fatti. Ma evidentemente la verità continua ad infastidire i politici come Migliore che, in un post su Facebook, ha annunciato querele. La Fnsi e il Sugc invitano i colleghi a continuare nel loro lavoro di denuncia, soprattutto in un momento delicato come quello attuale, e sono pronti ad affiancarli e tutelarli in qualsiasi sede».