Foto: ImagoEconomica/Fnsi

18 Ott 2024

Napoli, troupe di Canale8 fermata dalla Polizia municipale. Sugc e Odg Campania: «Intollerabile»

I cronisti stavano documentando il dissesto stradale in una strada della città.

«Un episodio molto grave è accaduto nei confronti di una troupe di 8news, il tg di Canale8 che in via Kagoshima a Napoli, chiusa per un dissesto, effettuava riprese consentite per la realizzazione di un servizio. Un agente della Polizia Locale impediva, in maniera arbitraria, l’esercizio della professione giornalistica, giungendo addirittura a fermare, identificare e poi verbalizzare il collega per presunte inosservanze del codice della strada». Lo rende noto il Sugc con un comunicato diffuso giovedì 17 ottobre 2024.



La nota prosegue: «Tutto questo lede, in un clima anche nazionale di fibrillazione e forte esasperazione, la libertà d’informazione. Non è la prima volta che a Napoli accadono episodi del genere. Ecco perché non possiamo più tollerare abusi e ostracismi di alcun genere».



Il comunicato si chiude con la presa di posizione dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e del Sindacato unitario giornalisti della Campania, che «censurano ogni azione volta a comprimere la libertà di stampa e si schierano con forza con i colleghi, di ogni testata, che attraverso articoli di stampa, web e servizi radio televisivi raccontano ogni giorno i fatti, anche spiacevoli, che accadono sul nostro territorio».