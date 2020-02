Media | 21 Feb 2020 CONDIVIDI:

Nasce "Altre Storie", il nuovo progetto editoriale di Mario Calabresi

Venerdì 21 febbraio parte il primo numero della newsletter. L'altro elemento che dà vita all'ultima scommessa del giornalista, già direttore della Stampa e di Repubblica, è il sito web www.mariocalabresi.com, dove racconti e recensioni prendono il colore dei disegni di Olimpia Zagnoli.

Un sito web e una newsletter settimanale: "Altre Storie". Sono i due elementi che danno vita al nuovo progetto editoriale di Mario Calabresi, già direttore della Stampa e di Repubblica, giornalista "fin da bambino, se giornalista significa avere curiosità di tutto quello che accade nel mondo", si legge nella sezione Biografia di www.mariocalabresi.com.



Progetto che parte oggi, venerdì 21 febbraio 2020. Perché una newsletter? "Perché è antica e moderna. Perché mi somiglia e serve a raccontare le storie che mi stanno più a cuore", spiega Calabresi, che nel febbraio di un anno fa lasciava la direzione del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari.



"In quest'anno ho capito come il mio motore non sia tanto l'adrenalina del rincorrere le ultime notizie ma proprio il giornalismo, cioè parlare con le persone, cercare storie, scavare", scrive sul suo profilo Twitter (più di 430mila follower) in uno dei "cinguettii" in cui promuove la nuova creatura.



Sul sito si raccontano storie, sono recensiti libri e presentati i volumi scritti da Calabresi. Agli articoli si accede tramite registrazione. Anche per ricevere la newsletter (gratuita) occorre iscriversi. Il tutto è arricchito dai disegni di Olimpia Zagnoli, "l'illustratrice che ha dato colore a questa newsletter", si legge in uno dei post del primo numero di "Altre storie".