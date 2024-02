Alexei Navalny con la moglie Yulia nel 2020 (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

Navalny, la Fnsi alla fiaccolata in Campidoglio

Il sindacato dei giornalisti intende così onorare la battaglia per la libertà e la democrazia che l'oppositore di Vladimir Putin ha portato avanti fino alla fine e, allo stesso tempo, ricordare giornalisti e attivisti russi che hanno perso la vita, sono stati incarcerati o hanno dovuto lasciare il loro Paese. In piazza anche l'Usigrai.

La Federazione nazionale della Stampa italiana parteciperà alla fiaccolata per ricordare Alexei Navalny in programma oggi, lunedì 19 febbraio 2024, a piazza del Campidoglio, a Roma.



Il sindacato dei giornalisti italiani intende così onorare la battaglia per la libertà e la democrazia che l'oppositore di Vladimir Putin ha portato avanti fino alla fine e, allo stesso tempo, ricordare giornalisti e attivisti russi che hanno perso la vita, sono stati incarcerati o hanno dovuto lasciare il loro Paese pur di non rinunciare al loro lavoro e alle loro idee.



Alla fiaccolata ha annunciato aderirà e parteciperà anche l'Usigrai, che esprime «solidarietà alle persone che ancora oggi vengono arrestate nella Federazione Russa solo perché contestano Putin o protestano per la morte di Navalny».



Su 180 Paesi censiti da Reporter senza frontiere nell'annuale classifica sulla libertà di stampa nel mondo, la Russia occupava nel 2023 il 164esimo posto.