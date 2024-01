Nella sede della Fnsi incontro con i vertici della Ferpi

12 Gen 2024

Primo appuntamento tra le due Federazioni: al centro il futuro di due importanti professioni.

Una prima, costruttiva, interlocuzione ieri, 11 gennaio 2023, a Roma tra i vertici della Ferpi – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana e della Fnsi – Federazione nazionale Stampa italiana.



Sul tappeto, i delicati temi legati a due professioni in evoluzione, quella del relatore pubblico e comunicatore e quella del giornalista, chiamate entrambe ad un surplus di responsabilità e di impegno, di fronte ai rischi della disinformazione e alla richiesta di sempre maggiori e aggiornate competenze per rispondere alle sfide poste dal contesto digitale e in particolare dall’Intelligenza Artificiale.



All’incontro romano, che si è tenuto presso la sede della Federazione della Stampa, hanno preso parte per la Ferpi il presidente Filippo Nani, la segretaria generale Daniela Bianchi e Gianluca De Matteis Tortora, componente del Consiglio Direttivo; per la Fnsi la segretaria generale Alessandra Costante, il presidente, Vittorio di Trapani, il direttore Tommaso Daquanno.



Intenzione dichiarata quella di continuare insieme a tutela dei propri iscritti e dei propri stakeholder con spirito di collaborazione nella complessità crescente del mondo del lavoro e non solo.