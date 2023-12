Le prime pagine dei quotidiani del Gruppo Nem del 27 dicembre 2023

27 Dic 2023

Nem, stato di crisi a Natale: comunicati 36 esuberi

La decisione del Gruppo arriva a nemmeno due mesi dall'acquisizione delle testate da Gedi.

La comunicazione è stata recapitata ai Cdr e per conoscenza alla Fnsi e al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali venerdì 22 dicembre. Il Gruppo Nem ha deciso di ricorrere, come annunciato lo scorso 7 dicembre allo stato di crisi, a nemmeno due mesi dall’acquisizione delle testate da Gedi.



Il piano di ristrutturazione aziendale – ai sensi della 416 come si legge nella nota dell’azienda – prevede un’eccedenza organica di 36 unità da gestire nell’arco di un anno anche ai fini del prepensionamento e che sono così di massima distribuite:



- 16 per le testate venete, Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia e il Corriere delle Alpi;

- 11 per il Messaggero Veneto;

- 9 per Il Piccolo di Trieste.



E sempre l’azienda dichiara che a supporto del rilancio mette sul tavolo investimenti in tecnologie per 800mila euro (Da sindacatogiornalistiveneto.it)