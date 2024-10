Cgil e Uil in piazza a novembre 2023 (Foto: ImagoEconomica)

07 Ott 2024

'No al collegato Lavoro', Cgil e Uil in piazza l'8 ottobre

Presidio dalle 14.30 in piazza della Rotonda, a Roma, «per un lavoro dignitoso, stabile, sicuro, tutelato». La segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante: «Invece di eliminare la precarietà, il governo pensa a come precarizzare la vita delle future generazioni».

Martedì 8 ottobre 2024, in occasione del voto finale della Camera al collegato lavoro, Cgil e Uil organizzano un presidio, alle ore 14.30, in piazza della Rotonda (Pantheon) a Roma «per un lavoro dignitoso, stabile, sicuro, tutelato» e contro il ddl Lavoro.



«Saremo in piazza - spiegano le due Confederazioni - contro questi interventi che renderanno ancora più precario e più povero il lavoro. Il governo continua a non affrontare i veri bisogni del mondo del lavoro, a partire da giovani, donne e persone più vulnerabili che, anzi, vedranno aggravarsi ulteriormente la loro condizione».



Da qui la mobilitazione «contro norme sbagliate e dannose per le lavoratrici e i lavoratori», concludono Cgil e Uil.



Per Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, «invece di eliminare il lavoro precario, il governo pensa a come precarizzare la vita delle future generazioni».