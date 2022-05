La locandina della maratona #NonFermiamoQuestaVoce (Foto: @fondmegalizzi)

12 Mag 2022

'Non fermiamo questa voce', torna la maratona in ricordo di Antonio Megalizzi e Bartosz Pedro Orent-Niedzielski

Domenica 15 maggio 2022 ventiquattr'ore di diretta per rendere omaggio ai due giovani giornalisti uccisi nel 2018 nell'attentato terroristico di Strasburgo, dove si trovavano per seguire i lavori della plenaria del Parlamento europeo per il progetto internazionale di Europhonica.

Domenica 15 maggio 2022, dalle ore 00.00 alle 23.59, su tutte le radio del circuito nazionale di Raduni verrà trasmessa la nuova edizione della maratona radiofonica #NONFERMIAMOQUESTAVOCE, in occasione del 33° compleanno di Antonio Megalizzi.



L'iniziativa è organizzata anche quest'anno da Europhonica Italia, Raduni - Associazione dei media e degli operatori universitari - e Fondazione Antonio Megalizzi per tenere accesa la voce dei colleghi Antonio Megalizzi e Bartosz Pedro Orent-Niedzielski, uccisi nell'attentato terroristico di Strasburgo nel 2018.



Entrambi si trovavano a Strasburgo per seguire i lavori della plenaria del Parlamento europeo per il progetto internazionale di Europhonica.



La maratona includerà contenuti audio realizzati in passato da Antonio, contributi di varie personalità appartenenti al mondo della politica e del giornalismo, tra cui i presidenti Antonio Tajani e David Maria Sassoli, e materiale prodotto dai soci Raduni.



Per l'occasione, Europhonica realizzerà un contenuto audio inedito in cui più voci della redazione accompagneranno Antonio in un viaggio figurato nello spazio e nel tempo in un'Europa che cambia.



In vista della maratona, giovedì 12 maggio alle ore 20, i promotori propongono una diretta Instagram insieme alla giornalista e podcaster Ilaria Potenza per parlare di giornalismo ed Europa.