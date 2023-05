La sede Rai di viale Mazzini a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

05 Mag 2023

'Norma Fuortes', Fnsi e Usigrai: «Decreto legge per occupare la Rai, atto di protervia senza precedenti»

Il via libera in Cdm del provvedimento sul limite di età per il pensionamento dei direttori delle fondazioni lirico-sinfoniche apre la strada al cambio ai vertici di viale Mazzini. «L'Assemblea dei Cdr deciderà le forme di mobilitazione contro questo scempio istituzionale», anticipa il sindacato.

«Un decreto legge per occupare la Rai è un atto di protervia istituzionale senza precedenti». Esecutivo Usigrai e Federazione nazionale della Stampa italiana commentano così il via libera in Consiglio dei ministri, giovedì 4 maggio 2023, del provvedimento che interviene, fra l'altro, sul limite di età per il pensionamento dei direttori delle fondazioni lirico-sinfoniche, con riflessi anche sul futuro dell'attuale amministratore delegato di viale Mazzini, Carlo Fuortes.



«Il governo – incalzano Fnsi e Usigrai – non si accontenta della pessima legge sulla governance, voluta da Renzi, e va oltre: con un decreto fa cartastraccia di ripetute sentenze della Corte costituzionale. È solo l'inizio di una totale occupazione della Rai Servizio Pubblico che ha come obiettivo quello di cambiare la narrazione del Paese, come ampiamente dimostrato dalle dichiarazioni di esponenti delle istituzioni e del governo».



Il 9 maggio - anticipa il sindacato - l'Assemblea dei Cdr della Rai «deciderà le forme di mobilitazione contro questo scempio istituzionale».