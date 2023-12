La locandina dell'evento di presentazione del rapporto Carta di Roma

'Notizie a memoria': il 18 dicembre a Milano la presentazione dell'XI rapporto Carta di Roma

I giornalisti che parteciperanno otterranno quattro crediti formativi. L'appuntamento è per le 16 nell’Aula Magna dell’Istituto di Medicina Legale in via Mangiagalli 37. Interverranno rappresentanti dell'Odg, della Fnsi, della Efj, del mondo accademico e dell'associazionismo.

Nell’Aula Magna dell’Istituto di Medicina Legale in via Mangiagalli 37 a Milano, il 18 dicembre 2023 dalle ore 16 alle ore 18, in occasione della Giornata internazionale delle persone migranti, l’associazione Carta di Roma presenterà il suo XI Rapporto, realizzato in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia e il sostegno dell’8xMille della Chiesa Valdese.



Il rapporto si chiama "Notizie a memoria" «perché il ricordo del naufragio di Lampedusa, nel suo decennale, si è intrecciato all’attualità della strage di Cutro, sovrapponendo memoria e cronaca; a memoria, perché articoli e servizi sulle migrazioni si ripetono a memoria, con canoni e narrazioni standardizzate nel tempo; a memoria, perché l’era digitale costruisce archivi indelebili, conservando articoli e dichiarazioni; a memoria, come esortazione a non dimenticare le vittime del mare, restituire dignità agli esseri umani, ricordare le persone dietro numeri e masse indistinte».



Al dibattito prenderanno parte rappresentanti dell'Odg, della Fnsi, della Efj, del mondo accademico e dell'associazionismo.



I giornalisti che parteciperanno dopo essersi iscritti sulla piattaforma della formazione loro dedicata otterranno quattri crediti.