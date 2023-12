Un momento della presentazione del Rapporto (Foto: Carta di Roma via Facebook)

19 Dic 2023

'Notizie a memoria', presentato l'XI rapporto Carta di Roma

Nel 2023 è stata registrata un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni e un ritorno a una copertura importante delle migrazioni sui quotidiani italiani.

È stato presentato lunedì 18 dicembre 2023, nell’Aula Magna dell’Istituto Mangiagalli a Milano, "Notizie a memoria", l’XI rapporto Carta di Roma. Introdotti da Valerio Cataldi, presidente di Carta di Roma, i dati sono stati illustrati da Giuseppe Milazzo, ricercatore dell’Osservatorio di Pavia e commentati dal politologo Ilvo Diamanti, professore emerito all’Università Carlo Bò di Urbino e direttore di Demos&Pi. Tra i presenti anche il presidente della Fnsi Vittorio di Trapani.



Nel rapporto viene evidenziato come il 2023 segni un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni caratterizzati dalla pandemia e dall'inizio della guerra in Ucraina e un ritorno a una copertura importante delle migrazioni: nei primi dieci mesi dell'anno sono stati pubblicati dalla stampa italiana 6.866 titoli su questo tema. L'incremento degli articoli sul tema dei migranti e dell'immigrazione sulle prime pagine dei quotidiani italiani, rispetto al 2022, è stato pari al 173%. La parola simbolo del 2023 è "Cutro", a causa del drammatico naufragio dove sono morte annegate 94 persone.



Il rapporto completo "Notizie a memoria" è disponibile sul sito web dell'Associazione Carta di Roma.