Il giornalista Marc Innaro (Foto: @USIGRai)

05 Mar 2022

Nuovi attacchi a Marc Innaro, Usigrai e Fnsi: «Tiro al bersaglio inaccettabile e pericoloso»

«L'attacco della politica al corrispondente della Rai da Mosca, mentre infuria la guerra, appare oggi strumentale. Se qualcuno vuole la sua sostituzione abbia almeno il coraggio di dirlo apertamente e ne spieghi le ragioni», ammonisce il sindacato.

«Prosegue sui quotidiani un inaccettabile tiro al bersaglio contro Marc Innaro. Se qualcuno vuole la sua sostituzione abbia almeno il coraggio di dirlo apertamente e ne spieghi le ragioni». Lo affermano, in una nota congiunta, Fnsi e Usigrai.



«L'attacco della politica al corrispondente della Rai da Mosca, mentre infuria la guerra, appare oggi strumentale e pericoloso. E avviene – incalza il sindacato – in un momento in cui a Mosca il regime approva leggi bavaglio e rafforza il controllo e le sanzioni nei confronti della libera informazione».