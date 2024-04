Palermo, danneggiata l’auto del direttore di BlogSicilia. Assostampa: «Si faccia luce»

05 Apr 2024

Il sindacato esprime solidarietà al collega Manlio Viola: «Necessario garantire ai giornalisti un contesto sicuro in cui operare».

«Assostampa Palermo e il Gruppo Cronisti dell'Associazione siciliana della stampa, con il segretario provinciale Gianluca Caltanissetta e la segretaria regionale Claudia Brunetto, esprimono solidarietà al giornalista Manlio Viola, direttore responsabile del sito d'informazione BlogSicilia, dopo l'ennesimo episodio vandalico subìto. La sua automobile è stata danneggiata in pieno giorno mentre era posteggiata di fronte la redazione. Si tratta del terzo caso di danneggiamento in appena 50 giorni, una circostanza che lascia supporre si possa trattare di atti d'intimidazione rivolti a BlogSicilia e, in particolare, al suo direttore». Lo si legge in una nota pubblicata venerdì 5 aprile 2024 sul sito web dell’Associazione siciliana della Stampa.



«In un momento storico in cui la libertà di stampa è sempre più sotto pressione - affermano Gianluca Caltanissetta e Claudia Brunetto - è importante che la comunità giornalistica si mostri unita e solidale di fronte a episodi di questo genere che, come sindacato, condanniamo con fermezza. Conosciamo Manlio Viola e sappiamo che non si lascerà intimorire e continuerà a svolgere il suo lavoro con la stessa passione e professionalità di sempre. Chiediamo, però, alle forze di polizia che sia avviata un'indagine approfondita per individuare il responsabile e assicurarlo alla giustizia. Ancora una volta, ribadiamo che è necessario garantire ai giornalisti un contesto sicuro in cui operare, senza dover subire pressioni psicologiche o, peggio, temere per la propria incolumità. L'Associazione siciliana della stampa continuerà a difendere i colleghi e la libertà di stampa in tutte le sedi e a condannare qualsiasi forma di violenza e intimidazione nei confronti dei giornalisti».