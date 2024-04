Lavoro, libertà di stampa e lotta al precariato: tre giornate di formazione in Sicilia

04 Apr 2024

Appuntamenti il 9 aprile a Messina, il 10 a Ragusa e Siracusa e l'11 aprile 2024 a Catania. Fra i relatori la segretaria generale Alessandra Costante, il direttore della Fnsi Tommaso Daquanno, il consigliere nazionale Roberto Ginex, il segretario provinciale di Messina Sergio Magazzù e la presidente del consiglio regionale di Assostampa e coordinatrice della Commissione lavoro autonomo nazionale Tiziana Tavella.

Tre giorni di appuntamenti in Sicilia, dal 9 all'11 aprile, con la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante che incontrerà i colleghi di Messina, Ragusa, Siracusa e Catania in una serie di corsi di formazione in cui si affronteranno le urgenze della categoria dal precariato alla libertà di stampa a rischio.



Con la numero uno del sindacato unitario dei giornalisti, saranno presenti come relatori ai corsi il direttore della Fnsi Tommaso Daquanno, il consigliere nazionale Roberto Ginex, il segretario provinciale di Messina Sergio Magazzù e la presidente del consiglio regionale di Assostampa Sicilia e coordinatrice della Commissione lavoro autonomo nazionale della Fnsi Tiziana Tavella.



La prima tappa sarà quella del 9 aprile, alle 15, nell'aula magna del Dicam dell'Università di Messina per il corso moderato dal vicepresidente del consiglio regionale Attilio Borda Bossana su 'Giornalisti ieri, oggi e domani: la professione che cambia, il mestiere che sarà'.



Il 10 aprile, dopo un incontro alle 12 a Ragusa, si svolgerà a Siracusa, nella sala Giulio Pastore della Cisl, alle 16, il corso moderato dal segretario provinciale di Assostampa Siracusa, Prospero Dente su 'Libertà di stampa, norme bavaglio e giornalismo precario: limiti del diritto di cronaca e rischi e diritti dei cronisti'.



L'11 aprile alle 9 appuntamento a Catania, a Palazzo delle Scienze - Dipartimento di economia e imprese per seminario su 'Un welfare innovativo per le professioni del futuro. Nuovo contratto di lavoro e diritti dei giornalisti' introdotto dal segretario provinciale di Assostampa Catania Filippo Romeo e moderato dal componente della giunta regionale di Assostampa Rosario Faraci, docente di Economia e gestione delle imprese dell'ateneo etneo. Ad aprire l'incontro formativo il vicesegretario regionale di Assostampa Sicilia, Concetto Mannisi. (Da: assostampasicilia.it)





Credit foto: Corinne Kutz via Unsplash.