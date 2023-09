L'ospedale Villa Sofia di Palermo (Foto: assostampasicilia.it)

15 Set 2023

Palermo, giornalista aggredito. La solidarietà dell'Assostampa provinciale

Elian Lo Pipero è stato colpito da un pugno al volto da un uomo davanti alla camera mortuaria del Villa Sofia: sembra che l’autore della violenza pretendesse la cancellazione di un suo articolo sulla tragica vicenda della morte di una ventottenne incinta di sei mesi.

«È l’ennesimo inaccettabile attacco ad un giornalista che svolge il suo lavoro sul campo». La segreteria provinciale dell’Associazione siciliana della stampa esprime solidarietà al giornalista Elian Lo Pipero, aggredito nel pomeriggio di mercoledì 13 settembre 2023 all’ospedale Villa Sofia di Palermo.



Il cronista di Palermo Live, che ha sporto denuncia, si trovava davanti la camera mortuaria quando un uomo lo ha afferrato per il collo e colpito al volto con un pugno.



La brutale aggressione è legata ad un articolo di cronaca firmato da Lo Pipero in cui si racconta la tragica vicenda della morte di una ventottenne incinta di sei mesi. Sembra che l’autore della violenza pretendesse la cancellazione dell’articolo pubblicato in rete. L’intervento di un agente di polizia ha evitato il peggio.



L’Assostampa Palermo è «vicina al collega Lo Pipero perché raccontare i fatti è un dovere per un cronista che non può in nessun modo essere intimidito». (Da assostampasicilia.it)