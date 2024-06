Palermo, minacce ad Alessia Candito (Foto: @_Carabinieri_)

Palermo, minacce ad Alessia Candito. La solidarietà di Assostampa Sicilia, Gruppo cronisti e Cdr di Repubblica

Le intimidazioni nei confronti della giornalista, rileva il sindacato regionale, sono «emerse nelle conversazioni intercettate tra il capogruppo di Fratelli d’Italia della Regione Calabria e un uomo di raccordo tra politica e i clan della ‘ndrangheta».

«L'Associazione siciliana della stampa e il Gruppo cronisti siciliani esprimono solidarietà alla collega Alessia Candito della redazione di Palermo di Repubblica, che ha subito minacce emerse nelle conversazioni intercettate tra il capogruppo di Fratelli d’Italia della Regione Calabria e un uomo di raccordo tra politica e i clan della ‘ndrangheta». Lo si legge in un comunicato pubblicato mercoledì 12 giugno 2024 dal sindacato regionale sul suo sito web.



«Assostampa e Gruppo cronisti – prosegue la nota - ribadiscono la loro preoccupazione per il lavoro dei colleghi che svolgono la loro attività in prima linea con correttezza e determinazione».



Sulla vicenda si è espresso anche il Cdr di Repubblica: «Il Comitato di Redazione, sapendo di interpretare il sentimento delle colleghe e i colleghi di Repubblica, è al fianco di Alessia Candito. I “giudizi” e le minacce nemmeno tanto velate rivoltele nelle conversazioni intercettate tra il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Calabria e un uomo di raccordo tra politica e i clan della ‘ndrangheta si commentano da sole. Perché questo è il clima, questa è la grande zona grigia che i cronisti non possono che raccontare, perché questo è il nostro mestiere. Altri, invece, non solo non solidarizzano mai con chi informa l’opinione pubblica (fondamentale compito in una democrazia), ma si inventano leggi perché le zone d’ombra rimangano tali. E potendo anche più nere».