Un momento della conferenza stampa (Foto: europarl.europa.eu)

12 Lug 2023

Parlamento europeo, Metsola: «Il lavoro dei giornalisti è essenziale per la democrazia»

La presidente: «Il testo Ue anti-Slapp è dedicato alla memoria di Caruana Galizia».

«L'abilità dei giornalisti di lavorare liberamente non è solo importante ma è essenziale per le società democratiche». Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo testo sulla protezione dei giornalisti dalle azioni legali vessatorie contro la partecipazione pubblica note anche con l'acronimo inglese di Slapp.



«Le azioni legali vessatorie non sono cause legittime, chi le usa vuole rovinare economicamente e emozionalmente le vittime, il loro scopo è silenziare la stampa», ha spiegato Metsola.



«Questo voto è per tutti voi che vi siete sentiti perseguitati e sotto pressione, è in memoria di Daphne Caruana Galizia che prima di essere uccisa era perseguitata da cause vessatorie che l'hanno rovinata», ha concluso Metsola. (Ansa, 12 luglio 2023)