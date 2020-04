Editoria | 15 Apr 2020 CONDIVIDI:

Pirateria, Martella: «Filiera dell'informazione a rischio, necessario un intervento urgente»

Il sottosegretario rassicura: «Il fenomeno della diffusione integrale di giornali e rassegne stampa attraverso i social e le piattaforme di messaggistica è da tempo all'attenzione del governo». Già partita la segnalazione all'Agcom, ma per contrastare il fenomeno servono misure ad hoc.

Il sottosegretario all'Editoria, Andrea Martella

«Il fenomeno della diffusione integrale di giornali e rassegne stampa attraverso i social e le piattaforme di messaggistica è da tempo all'attenzione del governo. Si tratta di una pratica illegale che penalizza un settore già duramente colpito e che svaluta il lavoro giornalistico proprio nel momento in cui si richiede al sistema dell'informazione l'impegno a svolgere una funzione essenziale di pubblico servizio». A dirlo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Informazione e all'Editoria, Andrea Martella.

«Nelle scorse settimane, anche in considerazione dei rischi di congestione delle reti, derivanti dall'emergenza sanitaria, ho segnalato con lettera all'Agcom la necessità di intervenire. L'Agcom ci ha sollecitamente risposto – spiega Martella – concordando sulla necessità di salvaguardare il sistema dell'informazione dalla pirateria editoriale, ma anche segnalando le lacune normative che ad oggi ne limitano la possibilità di intervento».

«Considerata la rilevanza della questione e la necessità di tutelare adeguatamente il valore della filiera, è quanto mai urgente – evidenzia in conclusione Martella – individuare con il Parlamento e in collaborazione con Agcom le misure da adottare per contrastare questo fenomeno, oltre ad adottare una campagna di sensibilizzazione della pubblica opinione. Perché il diritto ad essere informati e ad informare passa anche attraverso la tutela del lavoro della filiera editoriale, che non può e non deve essere vittima di pirateria». (Ansa)