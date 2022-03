Il Consiglio direttivo dell'Associazione Stampa Umbra

14 Mar 2022

Premio 'Mario Sarzanini' a Claudio Sebastiani di Ansa Umbria. I complimenti dell'Assostampa

«Congratulazioni e complimenti» dal presidente Massimiliano Cinque e dall'intero Consiglio direttivo dell'Assostampa Umbra a Claudio Sebastiani, di Ansa Umbria, che si è aggiudicato la prima edizione del premio "Mario Sarzanini". «È il giusto riconoscimento – si legge in una nota pubblicata anche sul sito web del sindacato regionale – per un professionista esemplare che nella sua carriera ha sempre saputo coniugare grandi doti professionali ad altrettante qualità umane risultando un punto di riferimento per i colleghi e un esempio per i più giovani».



Sebastiani riceverà il premio, per la categoria Agenzie di Stampa, venerdì 18 marzo, a Roma, nell'ambito della cerimonia promossa con il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e dell'Università Guglielmo Marconi, organizzatrice dell'evento. La premiazione si svolgerà alle 17.30 nell'Aula Magna dell'ateneo, in Via Vittoria Colonna 11.



Oltre a Sebastiani, la commissione presieduta da Andrea Balzanetti e formata da Andrea Pucci, Emma D'Aquino, Guido D'Ubaldo, Massimo Martinelli, Luigi Contu e Emanuele Lanfranchi, ha designato i seguenti vincitori: Marco Incagnola, addetto stampa sport paralimpici, per la categoria Uffici Stampa; Alessia Marani (il Messaggero) per la categoria Carta stampata; Gaia Martignetti (Fanpage) per il Web; Valerio Cataldi di Rai News per categoria Radio e Tv.