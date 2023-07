Radio24, proclamato lo stato di agitazione (Foto: @Radio24_news)

19 Lug 2023

Radio24, proclamato lo stato di agitazione

L'assemblea dei giornalisti si è opposta al trasferimento di sette colleghi.

«L'Assemblea dei giornalisti di Radio24 respinge con forza l'ipotesi presentata dall'Azienda di trasferire presso altra realtà editoriale del Gruppo24Ore sette colleghi attualmente in organico presso la redazione di Gr24 dell'emittente radiofonica. Una riduzione pari al 20% dell'attuale componente giornalistica e al 30% dell'organico del giornale radio. Un'ipotesi, giustificata dall'azienda dalla necessità di ridurre i costi, ma presentata in modo estemporaneo, senza la contemporanea indicazione di percorsi di sviluppo, crescita, ed eventuali modelli complementari a quelli che hanno fatto di Radio24, anche attraverso la qualità della sua informazione giornalistica, un marchio d'eccellenza nel panorama radiofonico italiano. La comunicazione arriva dunque senza un progetto di effettiva valorizzazione delle professionalità coinvolte, in coincidenza con l'atteso via libera al Fondo Straordinario per gli interventi di Sostegno all'editoria 2023 e ai nuovi criteri per le agenzie stampa. L'Assemblea ha proclamato all'unanimità lo stato di agitazione, ripromettendosi ulteriori iniziative di protesta». Lo comunica in una nota l'assemblea dei giornalisti di Radio24. (Adnkronos, 18 luglio 2023)