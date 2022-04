Rai, l'assemblea del Tg2 boccia la striscia su Rai3 e proclama lo stato di agitazione

11 Apr 2022

La redazione contro il nuovo spazio informativo da mandare in onda alle 20.35 affidato a Marco Damilano. Dai giornalisti mandato al Cdr di «chiedere un incontro urgente alla direzione d'azienda» e «programmare una serie di azioni di protesta fino ad un pacchetto di tre giorni di sciopero».

L'assemblea del Tg2 «respinge con forza la scelta dell'azienda di mandare in onda una striscia di informazione su Rai 3 alle 20.35, affidata, peraltro, ad un giornalista esterno alla Rai, Marco Damilano, in contemporanea all'inizio del Tg2 serale» e «proclama all'unanimità da subito uno stato di agitazione permanente con modalità da definire», «dà mandato al Cdr di chiedere un incontro urgente alla direzione d'azienda» e «programmare una serie di azioni di protesta fino ad un pacchetto di tre giorni di sciopero».



«Da viale Mazzini – si legge in un documento approvato all'unanimità – la redazione del Tg2 si sarebbe aspettata un rafforzamento del traino che il Tg2 chiede da tempo e non una concorrenza interna che contraddice la missione aziendale di valorizzare e razionalizzare tutti i prodotti del servizio pubblico». (Ansa – Roma, 8 aprile 2022)