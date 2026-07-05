Rai Parlamento, i giornalisti bocciano il piano editoriale della direttrice De Martino

03 Ago 2026

Rai Parlamento, i giornalisti bocciano il piano editoriale della direttrice De Martino. Usigrai: «Pesano i tripli salti dei nuovi vicedirettori»

Al voto hanno partecipato 33 giornalisti della testata su 35 aventi diritto: 17 hanno votato contro e 16 a favore.

I giornalisti di Rai Parlamento hanno bocciato il piano editoriale della nuova direttrice Francesca De Martino. Lo riferisce l’agenzia Ansa lunedì 3 agosto 2026. Al voto hanno partecipato 33 giornalisti della testata su 35 aventi diritto. Sono stati 17 i no contro i 16 a favore della neo insediata.



Giovedì scorso in Consiglio di amministrazione De Martino aveva presentato il nuovo piano editoriale con le nomine dei vicedirettori, tra cui le tre new entry Francesco Palese, Pilar Ottoz e Virginia Lozito.



Sulla questione è intervenuto l’esecutivo Usigrai con un comunicato stampa: «Per la prima volta è stato bocciato il piano editoriale di Rai Parlamento. La redazione ha detto no alla proposta editoriale della direttrice e alla squadra dei vicedirettori da lei scelti per realizzarla. Tre vicedirettori su cinque - sempre troppi per una testata con poco più di 30 giornalisti - vengono promossi alla guida di Rai Parlamento da qualifiche di redattore ordinario o caposervizio».



La nota prosegue: «Scelte, queste ultime, sulle quali ci saremmo aspettati una valutazione di Risorse Umane e almeno in linea con le indicazioni di gestione del personale che vengono rappresentate al sindacato di fronte ad ogni richiesta di colleghe e colleghi che in Paritetica chiedono vengano riconosciuti ruoli e mansioni effettivamente svolti nelle redazioni».



I rappresentanti sindacali sottolineano che «si tratta dunque di decisioni che evidentemente non sono passate inosservate e hanno alimentato il malcontento di tanti per una così palese distanza di giudizio. La conferma – concludono - arriva dal confronto con il voto sui piani editoriali degli ultimi due direttori: quello di Carboni ebbe solo sette voti contrari, quello di Preziosi appena due». (anc)