Tgr Rai Abruzzo, Maria Buono è la nuova caporedattrice responsabile

01 Ago 2026

Tgr Rai Abruzzo, Maria Buono è la nuova caporedattrice responsabile

Il nuovo incarico decorrerà da giovedì 6 agosto 2026. La giornalista subentrerà a Paolo Pacitti, nominato caporedattore responsabile della Tgr Liguria dal 24 giugno scorso.

«L'Amministratore Delegato della Rai, Giampaolo Rossi, su proposta del direttore della Tgr, Roberto Pacchetti, ha nominato Maria Buono caporedattrice responsabile della Tgr Abruzzo. Il nuovo incarico decorrerà da giovedì 6 agosto. Maria Buono subentrerà a Paolo Pacitti, nominato caporedattore responsabile della Tgr Liguria dal 24 giugno scorso. In questo periodo, la Tgr Abruzzo è stata guidata ad interim dal condirettore Luca Salerno, che manterrà la delega sulla redazione». Lo si legge in una della Rai riportata dall’Adnkronos venerdì 31 agosto 2026.



La nota sottolinea: «Giornalista professionista di consolidata esperienza Maria Buono approda alla guida della redazione regionale dopo un lungo percorso professionale all'interno della Rai. Attualmente ricopre l'incarico di caporedattrice di Rai News 24, dove ha maturato una significativa esperienza nella gestione editoriale, nel coordinamento delle attività redazionali e nell'organizzazione dell'informazione. Entrata in Rai nel 2004 e assunta a tempo indeterminato nel 2010, nel corso della sua carriera ha lavorato nelle redazioni di Rai News 24, Tg1, Tg3, Rai Radio1 e RaiPlay, occupandosi di cronaca, politica, economia e informazione istituzionale. Ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità – conclude la nota - come caposervizio, vice caporedattrice e, dal 2022, caporedattrice, coordinando le principali edizioni informative e numerosi appuntamenti di approfondimento». (anc)