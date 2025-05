Paolo Petrecca (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

27 Mag 2025

Rai Sport, la redazione boccia il piano editoriale del direttore Paolo Petrecca

Su 104 aventi diritto hanno votato in 95, i no sono stati 51, 36 i giornalisti a favore, 8 le schede bianche.

Risultato negativo dall'assemblea di Rai Sport per il voto di fiducia al piano editoriale del direttore Paolo Petrecca. Sono stati 51 i voti contrari su 104 aventi diritto, 95 giornalisti hanno votato, 36 quelli a favore e 8 le schede bianche.



«In data odierna 27/05/2025 si è svolto lo spoglio della votazione al piano editoriale del direttore Paolo Petrecca. La commissione elettorale - composta dai colleghi Maurizio Colantoni (per il Cdr), Pascal Alia (fiduciario Milano) - ha innanzitutto aggiunto nell'urna di Roma le schede provenienti da Milano», recita il resoconto del Cdr al termine della votazione che si è conclusa oggi a Roma alle 15.30.



«In virtù di questo risultato della Redazione, il piano editoriale del direttore Paolo Petrecca non è stato approvato», concludono il Cdr di RaiSport e il Fiduciario di Milano. (Ansa - 27 maggio 2025)