La sede Rai di Firenze (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

15 Set 2023

Rai Toscana, sciopero delle firme. La solidarietà dell'Ast

Protesta contro la gestione della redazione. Il sindacato regionale disponibile a «un confronto che possa contribuire ad abbassare la tensione e a trovare un punto d'incontro».

Sciopero delle firme all'interno della redazione Rai della Toscana e comunicato del Cdr, approvato a maggioranza, che spiega la protesta nei confronti della gestione della redazione. La Direzione della Tgr nazionale, da parte sua, ha invece ribadito la piena fiducia nella gestione redazionale.



L'Associazione Stampa Toscana «è al fianco dei colleghi e dichiara la propria disponibilità a sedersi a un tavolo, insieme al Cdr stesso e all'Usigrai, per un confronto che possa contribuire ad abbassare la tensione e a trovare un punto d'incontro».



Questo il comunicato del Cdr letto in diretta:



«Questa edizione del telegiornale/giornale radio è andata in onda senza alcune firme delle giornaliste e dei giornalisti come forma di protesta nei confronti della gestione della redazione. L'assemblea della Tgr Toscana denuncia un clima redazionale fortemente deteriorato dal punto di vista umano e professionale e scelte editoriali che condizionano il prodotto che viene offerto ai telespettatori».



E la risposta della Direzione della Tgr: «La Direzione della Tgr ribadisce la piena fiducia nella gestione della redazione». (Da assostampa.org)