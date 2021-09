Il nuovo programma di informazione medico-scientifica di Rai2

26 Set 2021

Rai2, l'Usigrai al direttore Di Meo: «Check-Up è un doppione, era necessario?»

Un programma di informazione medico-scientifica, sulla stessa rete, «non manca affatto» ed è realizzato dal Tg2. «Se l'ad Carlo Fuortes vuole affrontare il tema dei conti, potrebbe partite da queste contrapposizioni», rilevano i rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico.

«Informiamo il Direttore di Rai2 Ludovico Di Meo che un programma di informazione medico-scientifica nella rete da lui diretta non mancava affatto. Informiamo Di Meo che su Rai2 va in onda Medicina 33, realizzata dal Tg2. Rubrica storica. Autorevole. E con ottimi risultati. Sia di ascolto che di qualità riconosciuta dal pubblico. Quindi, deve trovare altre motivazioni per giustificare la nascita di un altro programma di informazione medico-scientifica, creando quindi un doppione, per di più con risorse esterne, e quindi con costi assolutamente superflui e inopportuni. In particolare in un momento di difficoltà economiche, era necessario?». Lo afferma, in una nota, l'esecutivo Usigrai dopo la presentazione di Check-Up in onda appunto su Rai2.



«Se il nuovo Ad Carlo Fuortes vuole affrontare il tema dei conti – proseguono i rappresentanti sindacali –, potrebbe partite esattamente da queste contrapposizioni, favorendo invece le sinergie. Noi ribadiamo: l'Usigrai è pronta a tavoli sul palinsesto di ciascuna rete. Guardando ai conti, alla qualità e alla valorizzazione delle risorse interne. Ci auguriamo che il Direttore del Tg2 voglia intervenire a tutela della testata che dirige e delle giornaliste e giornalisti che ci lavorano».