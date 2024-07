Il direttore di RaiNews24, Paolo Petrecca (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

25 Lug 2024

Rainews24, il Cdr: «L'Ordine archivia l'esposto di Petrecca»

I rappresentanti sindacali del canale all news: «Decisione che conferma ''inopportunità della scelta del direttore».

«Il Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei giornalisti del Lazio ha deciso all'unanimità di archiviare la denuncia del direttore di RaiNews24 Paolo Petrecca nei confronti del comitato di redazione. Questo conferma l'inopportunità della scelta del direttore, come ribadito già dalle colleghe e colleghi che in massa avevano sottoscritto il sostegno al Cdr a seguito di quella denuncia». Lo spiega in una nota lo stesso comitato di redazione della testata all news della Rai.



«Invitiamo a riflettere sulla gravità di quanto accaduto: non era mai successo che un direttore si prodigasse in continui tentativi di delegittimazione della rappresentanza sindacale, del diritto di critica di ognuno di noi. Il culmine - scrive ancora il Cdr - è stato questo atto intimidatorio, rispedito al mittente, che oggi ricorda a tutti che si può e si deve poter mettere in discussione l'operato di un direttore se si difende il diritto a un'informazione imparziale e completa. Noi continueremo a fare quadrato attorno alla libertà e all'autonomia professionale di tutte le giornaliste e i giornalisti di RaiNews24, per proteggere la storia e la dignità della nostra testata, e il nome della nostra azienda. A tutela di chi ogni giorno realizza questo prodotto e di chi lo fruisce». (Ansa, 25 luglio 2024)