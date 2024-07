Microfoni della Tgr Rai

10 Lug 2024

Usigrai e Cdr Tgr Rai: «Il ministro lamenta domande inappropriate? Ci aspettiamo il plauso del direttore»

I rappresentanti sindacali dopo le indiscrezioni di Repubblica: «Non possiamo che essere fieri di chi, nel difficile momento che la nostra azienda sta vivendo, continua a fare il proprio lavoro senza condizionamenti».

«Un ministro chiede, un direttore se ne fa portavoce in redazione. Sta tutto in questa indiscrezione de La Repubblica, per cui non è ancora arrivata smentita dai diretti interessati, il corto circuito dell'informazione in Rai. Il problema per Gennaro Sangiuliano sarebbero le domande inappropriate dei giornalisti, per Paolo Petrecca, che da direttore di Rainews24 dovrebbe esserne orgoglioso, pure. Ci chiediamo a questo punto cosa ne pensi la direzione della Tgr visto che proprio alle colleghe e ai colleghi della nostra testata era rivolta la critica. Come Coordinamento dei Cdr della Tgr non possiamo che essere fieri di chi, nel difficile momento che la nostra azienda sta vivendo, continua a fare il proprio lavoro senza condizionamenti». Lo affermano, in una nota congiunta diffusa mercoledì 10 luglio 2024, l'Usigrai e il Coordinamento dei Comitati di redazione della Tgr Rai.