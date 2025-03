Rainews 24

21 Mar 2025

RaiNews24, il Cdr: «Soddisfatti per la nomina di Zurzolo»

I rappresentanti sindacali dopo la scelta del nuovo direttore: «Intenzionati ad assolvere la nostra missione di giornalisti del servizio pubblico, per raccontare i fatti con obiettività e nel rispetto di tutte le sensibilità presenti nel Paese». Necessario affrontare «i gravi problemi di organico e organizzativi rimasti per troppo tempo irrisolti».

Il Cdr di RaiNews24, RaiNews.it e Televideo «accoglie con soddisfazione la nomina di Federico Zurzolo a direttore delle testate. Come abbiamo fatto in questi anni ribadiamo l'intenzione di voler assolvere la nostra missione di giornalisti del servizio pubblico, per raccontare i fatti con obiettività e nel rispetto di tutte le sensibilità presenti nel Paese».



«L'all news Rai - prosegue la nota - deve recuperare il ruolo di racconto libero e plurale, non piegato alle narrazioni di una sola parte politica, gli utenti devono sapere di poter trovare, ad ogni ora della giornata, tutte le notizie e gli approfondimenti dal mondo. Per far questo vanno affrontati i gravi problemi di organico e organizzativi rimasti per troppo tempo irrisolti. Con l'augurio che col nuovo direttore si possa lavorare in rapporti di reciproco rispetto per ridare credibilità al canale e risalire negli ascolti gravemente inficiati, attendiamo fiduciosi il suo piano editoriale». (Ansa, 21 marzo 2025)