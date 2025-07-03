Foto: ImagoEconomica/Fnsi

27 Ott 2025

Report, Di Trapani: «Componente del Garante privacy nella sede di FdI, i suoi voti sono legittimi?»

Il presidente Fnsi interviene sui social commentando il video in cui Agostino Ghiglia entra nella sede del partito della premier prima della sanzione adottata dall'Autorità contro il programma di Sigfrido Ranucci per la messa in onda di un audio dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano.

«Un componente del Garante per la Privacy il giorno prima del voto su un esposto fatto da un ex ministro del governo si reca nella sede del partito della presidente del Consiglio dei Ministri. Lo stesso partito che oggi candida quell'ex ministro come capolista alle elezioni regionali. Lo stesso partito che, caso unico, ha querelato una trasmissione e un giornalista. E ovviamente si tratta proprio della trasmissione e del giornalista oggetti dell'esposto al Garante, ovvero Report e Sigfrido Ranucci. Ecco, tenuto conto che la legge istitutiva dell'Autorità Garante prevede che i componenti siano 'scelti tra persone che assicurino indipendenza', quel membro del Garante la assicura? Ha i requisiti per sedere lì? Le sue votazioni, quindi, sono legittime?». Se lo chiede, in un post sul suo profilo Facebook, domenica 26 ottobre 2025, il presidente della Federazione nazionale della Stampa, Vittorio di Trapani, commentando il video in cui Agostino Ghiglia entra nella sede FdI prima della sanzione adottata dall'Autorità contro il programma di Sigfrido Ranucci per la messa in onda di un audio dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano. (mf)