CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: Ufficio stampa Rai
La polemica 01 Ott 2025

Usigrai: «Bruno Vespa ha superato ogni limite, l'azienda intervenga»

La presa di posizione dei rappresentanti sindacali arriva a seguito della «espressione sgradevole usata nei confronti di un attivista della Global Sumud Flotilla», durante la puntata di Porta a Porta del 30 settembre 2025, che «non fa altro che confermare quanto denunciamo da tempo: la Rai è un posto senza controllo; un'azienda dove imperversano troppi personaggi, il cui unico intento è promuovere le tesi del governo».

«Bruno Vespa ha ormai superato ogni limite. L'espressione sgradevole usata nei confronti di un attivista della Global Sumud Flotilla non fa altro che confermare quanto denunciamo da tempo: la Rai è un posto senza controllo; un'azienda dove imperversano troppi personaggi, il cui unico intento è promuovere le tesi del governo. Da un lato tutto ciò non ci sorprende: l'artista Vespa si è da tempo spogliato dei panni del professionista, per indossare quelli del tifoso». Lo si legge in una nota diffusa dall’Usigrai mercoledì 1° ottobre 2025.

L’organismo sindacale di base conclude: «Non possiamo accettare però che l'azienda resti in silenzio. L'Usigrai chiede un gesto di dignità da parte dei vertici di questa azienda: intervengano per porre finalmente un argine a questo clima imbarbarito. Non è questa la narrazione che vogliono i cittadini». (anc)

@fnsisocial
La polemica
29 Set 2025
Gaza, Gasparri contro Lucia Goracci. Usigrai e Cdr del Tg3 al fianco della collega
La polemica
09 Lug 2025
Lazio calcio, rinviata la presentazione del tecnico Sarri dopo le proteste di sindacato Ordine e Ussi
La polemica
01 Lug 2025
Costante: «Da Libero attacchi ingiustificati ad Articolo 21. Anche il direttore Sechi si impegni per la libertà d’informazione»
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni11 Lug 2025
Processo Grillo, legale di un imputato attacca la stampa. Assostampa e Odg Liguria: «Confonde giornalisti e opinionisti tv»
Deontologia03 Lug 2025
Odg Liguria e Sardegna: «Sul caso Grillo corretta informazione»
Rai25 Giu 2025
Ranucci: «Dopo 27 anni di Rai ho 'vinto' un provvedimento disciplinare»
Usigrai25 Giu 2025
Usigrai: «Può la Rai portare alla presentazione dei palinsesti un direttore sfiduciato due volte dalla sua redazione?»
Libertà di informazione14 Giu 2025
Pesaro, Fnsi e Sigim: «Educazione verso i giornalisti che lavorano è civiltà, Ricci ha peccato»
Internazionale19 Mar 2025
Paragon, The Citizen Lab: «I 90 casi noti solo una frazione degli spiati»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits