«Bruno Vespa ha ormai superato ogni limite. L'espressione sgradevole usata nei confronti di un attivista della Global Sumud Flotilla non fa altro che confermare quanto denunciamo da tempo: la Rai è un posto senza controllo; un'azienda dove imperversano troppi personaggi, il cui unico intento è promuovere le tesi del governo. Da un lato tutto ciò non ci sorprende: l'artista Vespa si è da tempo spogliato dei panni del professionista, per indossare quelli del tifoso». Lo si legge in una nota diffusa dall’Usigrai mercoledì 1° ottobre 2025.
L’organismo sindacale di base conclude: «Non possiamo accettare però che l'azienda resti in silenzio. L'Usigrai chiede un gesto di dignità da parte dei vertici di questa azienda: intervengano per porre finalmente un argine a questo clima imbarbarito. Non è questa la narrazione che vogliono i cittadini». (anc)