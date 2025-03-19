Foto: Ufficio stampa Rai

01 Ott 2025

Usigrai: «Bruno Vespa ha superato ogni limite, l'azienda intervenga»

La presa di posizione dei rappresentanti sindacali arriva a seguito della «espressione sgradevole usata nei confronti di un attivista della Global Sumud Flotilla», durante la puntata di Porta a Porta del 30 settembre 2025, che «non fa altro che confermare quanto denunciamo da tempo: la Rai è un posto senza controllo; un'azienda dove imperversano troppi personaggi, il cui unico intento è promuovere le tesi del governo».

«Bruno Vespa ha ormai superato ogni limite. L'espressione sgradevole usata nei confronti di un attivista della Global Sumud Flotilla non fa altro che confermare quanto denunciamo da tempo: la Rai è un posto senza controllo; un'azienda dove imperversano troppi personaggi, il cui unico intento è promuovere le tesi del governo. Da un lato tutto ciò non ci sorprende: l'artista Vespa si è da tempo spogliato dei panni del professionista, per indossare quelli del tifoso». Lo si legge in una nota diffusa dall’Usigrai mercoledì 1° ottobre 2025.



L’organismo sindacale di base conclude: «Non possiamo accettare però che l'azienda resti in silenzio. L'Usigrai chiede un gesto di dignità da parte dei vertici di questa azienda: intervengano per porre finalmente un argine a questo clima imbarbarito. Non è questa la narrazione che vogliono i cittadini». (anc)